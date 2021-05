Arsenal, Arteta: "Importante tornare alla vittoria in casa"

L'Arsenal si mette alle spalle l'amara delusione in Europa League vincendo 3-1 in casa contro il West Brom e condannandolo alla retrocessione. Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa nella pancia dell'Emirates: "Avevamo bisogno di questa vittoria, era da un po' che non vincevamo in casa ed è molto importante per noi tornare a guadagnare tre punti- ha detto Arteta nel post partita-. Abbiamo segnato due bei gol e avevamo in mano la partita, potevamo segnarne qualcuno in più. Poi abbiamo concesso in maniera un po' troppo semplice il gol del 2-1 e ci siamo innervositi, avevamo bisogno di vincere e i ragazzi sapevano dell'importanza del match. Nel momento in cui abbiamo preso gol sul contropiede, dove la difesa è stata rivedibile e sono andati a uomo su di noi cercando di buttarla sui nervi. Sapevamo in che situazione erano loro, comunque siamo stati bravi a fare il terzo e chiudere la gara".