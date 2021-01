Arsenal, Arteta sulla possibile partenza di Ozil: "Via solo se conviene a tutti"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, si è pronunciato circa il possibile addio di Mesut Ozil, conteso da Fenerbahçe e DC United: "Se qualcosa esce fuori in questo mese è perché sarà conveniente per tutte le parti in causa. Se arriverà il momento ci muoveremo di conseguenza, altrimenti il giocatore resterà con noi". 32 anni, Ozil è in scadenza di contratto con i Gunners con i quali non gioca dal 7 marzo 2020. Fuori lista Premier League ed Europa League, nei mesi scorsi si è sfogato in merito all'atteggiamento adottato dal club londinese nei suoi confronti. Sul giocatore le accuse di scarso impegno e di aver rifiutato in piena pandemia un taglio dello stipendio.