Arsenal, Arteta: "Tre assenze pesanti, ma sono soddisfatto. Aubameyang? Non so quando torna"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Manchester United: "Avevamo tre dei nostri migliori giocatori fuori, questo ha sicuramente avuto un impatto. Ma sono davvero contento dei giocatori che hanno giocato oggi. Tutti vogliono mettersi a disposizione del progetto, stiamo andando nella giusta direzione. Aubameyang? Non so quando potrà tornare, stiamo lavorando con la Premier e con il governo. Sta rispettando le regole: si è preso cura della sua famiglia e ora è in quarantena".