Arsenal, Arteta: "Vogliamo la semifinale. La Champions? Finché c'è la matematica..."

vedi letture

Il manager dell'Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slavia Praga: "Questa competizione è tutto o niente perché quando pareggi, o sei dentro o sei fuori. Vogliamo andare in semifinale e sappiamo quanto sia importante per noi la partita. La qualificazione in Champions? Finché non è matematicamente impossibile, devi combattere. Non c'è altro modo per farlo. Dobbiamo essere realisti su dove siamo in campionato ed è estremamente difficile. Ma è matematicamente possibile, quindi dobbiamo provarci. Pierre-Emerick Aubameyang? Contiamo su ogni giocatore in rosa per dare il meglio, per dare il massimo e per giocare in campo al livello richiesto da questo club".