Arsenal, il messaggio di Odegaard: "Futuro? Vedremo in estate. Arteta è fantastico"

Mikel Arteta è pronto a fare carte false pur di trattenere a lungo Martin Odegaard all'Arsenal. Il giocatore è in prestito secco dal Real Madrid, con i Gunners pronti a trattare per acquistare il giocatore a titolo definitivo. Lo stesso Odegaard però, in un'intervista concessa a VGTV, non sa ancora cosa gli riserverà il futuro: "L'accordo con l'Arsenal è fino al termine della stagione, vedremo cosa succederà quest'estate. Ho un ottimo rapporto con Arteta, posso imparare tantissimo da lui. Devo solo prestare attenzione è quello che dice, è fantastico".