Arsenal-Tottenham 2-1, le pagelle: Lacazette su rigore, Lamela croce e delizia

Arsenal-Tottenham 2-1

Marcatori: 33’ Lamela (T), 44’Odegaard (A), 64’ rig. Lacazette (A).

ARSENAL

Leno 6- Non può nulla sulla magia di Lamela, per il resto si fa trovare pronto.

Cedric 6,5- Bravo in copertura, molto offensivo quando può spingere. Nel primo tempo solamente il palo gli nega la gioia del gol.

David Luiz 6,5- La sfida con Kane è sul piano fisico e lui non sfigura.

Magalhaes 6,5- Salva il risultato con un salvataggio sulla linea al 90’ su tiro a porta sguarnita di Sanchez.

Tierney 6,5- L’azione del pari nasce dai suoi piedi e dalla sua velocità: bravissimo a bruciare il diretto avversario e servire l’accorrente Odegaard.

Partey 6,5- In mediana serve correre e fare interdizione: lui compie molto bene entrambe le cose.

Xhaka 6- Qualche bel lancio per gli attaccanti, prova in qualche occasione ad andare al tiro senza successo.

Saka 6- Punta a ripetizione i diretti avversari e la maggior parte delle volte arriva sul fondo, non riesce però a creare grattacapi. (Dal 46’ Pepé 6- Spinge sulla destra e qualche volta va via al diretto avversario).

Odegaard 7- Il primo gol in Premier League non lo dimenticherà molto facilmente, bravo nell’occasione ad inserirsi con i tempi giusti poi è fortunato perché un avversario devia il suo tiro in porta.

Rowe 6,5- Colpisce una traversa ad inizio partita dopo un tiro bellissimo a giro, sfortunato. (Dal 78’ Willian sv).

Lacazette 7- Dal nulla si conquista il rigore che vale il match e i tre punti. (Dall’88’ Elneny sv).

TOTTENHAM

Lloris 6- Non può nulla sul gol e sui due legni dell’Arsenal, da capitano cerca di guidare la squadra.

Doherty 5,5- Si fa saltare troppo facilmente in occasione del pareggio dell’Arsenal, Tierney lo mangia.

Sanchez 5- Ingenuo in scivolata a colpire Lacazette che aveva già tirato, lisciando il pallone.

Alderweireld 6- E’ suo il tocco che cambia la traiettoria in occasione della rete di Odegaard ma non ha colpe particolar

Reguilon 6- Mette lo zampino in occasione del vantaggio dei suoi con un bel cross di sinistro.

Hojbjerg 5,5- Non brilla durante il match, perde molti palloni.

Ndombelé 5,5- Fatica a fare da raccordo tra difesa e centrocampo. (Dal 62’ Alli 5- L’impatto non è dei migliori).

Bale 5- Gioca palloni con il contagocce, sembra un po’ indietro di condizione e fuori dagli schemi. (Dal 57’ Sissoko 5,5- Gioca in più ruoli nella mezzora abbondante in cui è chiamato in causa, non incide).

Moura 6- Qualche bella serpentina sulla trequarti e la sponda decisiva per il gol di Lamela.

Son sv- Si ferma dopo una progressione in verticale, problema alla coscia sinistra. (Dal 19’ Lamela 7- Un gol da fuoriclasse vero: una rabona di sinistro che solamente qualche prescelto può pensare e poi mettere in pratica. Rete che vale da sola il prezzo del biglietto. Mezzo voto in meno per l’espulsione sciocca presa nel secondo tempo).

Kane 6- I compagni non lo servono mai: nelle uniche due occasioni che ha segna, in fuorigioco, e colpisce un palo. Merita più rifornimenti.