Asse caldo Barcellona-OM: piace De La Fuente, ma occhi anche su Umtiti, Collado e Coutinho

Asse caldo fra Barcellona e Olympique Marsiglia. Il club del sud della Francia starebbe per mettere a segno un colpo importante in prospettiva. Secondo quanto riporta Sport, i transalpini potrebbero acquistare per 5 milioni, con opzione di riscatto per i blaugrana, Konrad De La Fuente. Non ci sarebbe soltanto lui però sul taccuino del ds Longoria che starebbe pensando a Umtiti, fuori dai piani di Koeman, il giovane 22enne Collado e anche Philippe Coutinho.