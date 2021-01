Aston Villa, Smith è una furia dopo il k.o. col City: "Decisione patetica dell'arbitro. È una farsa"

Interpellato da BT Sport dopo la sconfitta sul campo del Manchester City, Dean Smith, tecnico dell'Aston Villa, ha dichiarato: "La prestazione è stata eroica: abbiamo avuto soltanto tre giorni per allenarci e abbiamo affrontato un'ottima squadra". Inevitabile poi il commento sulla presunta posizione irregolare di Rodrigo sul primo gol, oggetto delle recriminazioni dei Villans: "Quindi lasciamo i giocatori dietro la linea dei difensori? È una farsa. Era ampiamente in offside ed è rientrato per rubare palla al nostro difensore, è una regola patetica e una decisione patetica. All'arbitro ho detto: 'Hai ricevuto delle palle da giocoliere per Natale?'. Credo che nessun altro manager sarebbe stato espulso per una frase del genere". Smith non sembra essere d'accordo nemmeno sull'assegnazione del rigore che ha chiuso il match: "Cash non può saltare senza alzare le braccia. La prestazione dell'arbitro non è stata buona, e ne paghiamo le conseguenze".