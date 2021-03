Aston Villa-Tottenham 0-2, le pagelle: Lucas Moura inventa, Kane chiude la contesa

Aston Villa-Tottenham 0-2

Marcatori: 29' Vinícius, 68' rig. Kane.

ASTON VILLA

Martinez 5.5 - Da un suo rilancio sciagurato nasce la rete di Vinicius che sblocca l'incontro a favore degli Spurs. Per il resto, raramente è chiamato in causa.

Cash 5.5 - Nel primo tempo battaglia con veemenza e non rinuncia a sovrapporsi in fase offensiva. Nella ripresa macchia la sua prestazione con un fallo scellerato ai danni di Kane che causa il penalty a favore del Tottenham.

Konsa 6 - Non ha nulla da rimproverarsi. La qualità degli avversari è sotto gli occhi di tutti, eppure lui tiene botta.

Mings 6.5 - Si rende protagonista di importanti chiusure difensive. Da buon capitano è l'ultimo a gettare la spugna.

Targett 6.5 - Dal suo piede mancino partono numerosi traversoni, i quali non vengono sfruttati a dovere dai suoi compagni.

Sanson 5 - È l'uomo che manca nella fase di transizione offensiva dei Villans. Gioca più avanzato rispetto agli centrocampisti, ma non si rivela una spalla efficace per Watkins. Bocciato. (Dal 66' Barkley 6 - Qualche sfuriata offensiva ed una palla gol interessante. Ci prova).

Douglas Luiz 6 - Riferimento utile quando c'è da avviare l'azione dalle retrovie. D'altro canto, però, soffre la velocità dei trequartisti del Tottenham, che talvolta lo colgono di sorpresa.

McGinn 5.5 - Non riesce ad innescare regolarmente i compagni più offensivi, finendo spesso per estraniarsi dalla manovra.

Traoré 6 - Alterna giocate di assoluto rilievo a qualche momento di pausa, duranti i quali si disconnette dall'incontro commettendo errori banali. (Dal 59' El Ghazi 6 - Subito intraprendente, tenta una conclusione dalla distanza che termina sull'esterno della rete. Con il trascorrere dei minuti esce dai radar).

Watkins 5.5 - Non garantisce il peso offensivo necessario per fronteggiare due armadi come Rodon e Sanchez, che lo annullano quasi totalmente.

Trezeguet 6 - Volitivo e generoso svaria su tutto il fronte d'attacco partendo da sinistra e dettando spesso la profondità. Gli manca solo il guizzo vincente. (Dal 79' Davis s.v.).

TOTTENHAM

Lloris 6 - Serata tranquilla per il portiere francese, mai realmente impegnato dagli attaccanti dell'Aston Villa.

Tanganga 6 - Predilige la fase difensiva a quella offensiva. Non va mai in affanno, rivelandosi un'arma importante anche sulle palle alte.

Sanchez 6.5 - Bada sempre al sodo, sfruttando al meglio le sue doti fisiche.

Rodon 6 - Lavora bene in sinergia con Sanchez: gara lineare e priva di sbavature.

Reguilón 6.5 - Sempre presente sulla fascia sinistra. Dà vita ad una prestazione solida, garantendo spinta e sostanza. (Dal 57' Davies 6 - Entra in campo con la dovuta attenzione: attacca e difende con padronanza).

Lo Celso 5.5 - Prestazione anonima per il centrocampista argentino, che parte dalla destra senza mai lasciare impronte tangibili sulla partita. Mai un dribbling, mai un traversone efficace. (Dal 66' Bergwijn 6 - Mourinho lo mette in campo per sfruttare le sue accelerazioni e congelare l'incontro: l'olandese si fa trovare pronto).

Hojbjerg 6.5 - Lontano dalle luci dei riflettori, porta acqua alla mediana degli Spurs forte della sua intelligenza tattica.

Ndombele 6.5 - Muscoli e qualità al servizio della squadra: vince diversi contrasti a centrocampo, fornendo anche un valido supporto agli uomini d'attacco. Giocatore completo. (Dall'81' Sissoko s.v.).

Lucas Moura 7.5 - È lui la chiave del successo degli Spurs: sin dalle primissime battute, è il più vibrante tra i giocatori di Mourinho. Appena trova qualche spazio cerca di ribaltare il fronte dell'azione, come accade in occasione della rete di Vinícius, orchestrata brillantemente dal fantasista brasiliano. Incontenibile.

Vinícius 6 - Con un semplice tap in sotto porta trova il suo primo gol in Premier League. Non viene cercato molto frequentemente dai compagni, ma cerca comunque di rendersi utile alla causa facendo a spallate con gli avversari.

Kane 6.5 - Ad un primo tempo piuttosto opaco fa da contraltare una ripresa da assoluto protagonista, nella quale conquista e realizza il calcio di rigore che permette agli Spurs di consolidare il vantaggio. In avvio di seconda frazione sfiora anche il gol con un tiro di precisione da fuori area che sibila il palo.