Athletic Bilbao, Marcelino: "Soddisfatto per la competitività, il pari non sarebbe stato ingiusto"

vedi letture

Non è riuscito all'Athletic Bilbao il doppio sgambetto al Barcellona, e nel terzo confronto tra le due squadre nel mese di gennaio (dopo il recupero della seconda di campionato e la finale di Supercoppa) sono stati i blaugrana a spuntarla per 2-1. Al termine della gara il tecnico dei baschi Marcelino García Toral ha analizzato in conferenza stampa la prestazione della squadra:

"La mia sensazione è che se avessimo pareggiato nel finale, il risultato non poteva considerarsi ingiusto. Abbiamo giocato un primo tempo lontano da quello che avremmo voluto, e che abbiamo dimostrato di saper fare. Nel secondo tempo abbiamo visto l'atteggiamento abituale che abbiamo in tutte le partite.

Sono molto soddisfatto per il livello di competitività della squadra nel secondo tempo. Quello che possiamo migliorare è la capacità di osare, la decisione e la convinzione di poter mettere in difficoltà l'avversario. Questo indica il cammino che dovremo seguire."