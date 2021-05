Athletic Bilbao-Real 0-1, le pagelle: Berenguer lotta, Nacho tiene viva la corsa per il titolo

vedi letture

Athletic Bilbao-Real Madrid 0-1

Marcatore: 68' Nacho

ATHLETIC BILBAO

Unai Simon 6 - Spregiudicato quanto basta, nel primo tempo sventa un pericoloso inserimento di Rodrygo con un'uscita di gran tempismo. Non può nulla sul flipper in area che vale il gol del Real.

De Marcos 6 - Ha un bel da fare nel contenere Modric: per gran parte della gara riesce nella missione, concedendogli qualche spazio in più soltanto nel finale.

Yeray 5,5 - Ruvido nelle marcature, cerca di limitare il più possibile il raggio d'azione degli attaccanti madridisti ma il compito non è dei più semplici.

Martínez 5,5 - Francobollato a Benzema ogni qualvolta il francese arriva in area, è meno efficace quando si tratta di tenere il passo dello sgusciante Asensio.

Balenziaga 5 - Tiene diligentemente la posizione limitando gli affondi per non lasciare scoperta la fascia. Si dimentica però di Nacho in occasione dell'1-0 e l'errore pesa.

Berenguer 6,5 - Si rende pericoloso sui calci piazzati, creando l'unica vera palla gol del primo tempo. Nella ripresa è meno arrembante ma non smette di lottare nel centrocampo basco.

Dani García 5 - Poco in evidenza nella mediana di Marcelino, non riesce quasi mai a proporre gioco. Dal 20' s.t.: Vesga 6 - Mette la firma sull'occasione più clamorosa dell'Athletic, un colpo di testa a Courtois battuto che sibila oltre il palo.

Vencedor 5,5 - Tanta corsa nel cuore del centrocampo, ma i palloni giocati non sono molti. Dal 28' s.t.: Ibai Gomez 6 - Buon impatto in un momento difficile per l'Athletic che deve contenere gli assalti dei madridisti.

Morcillo 6 - Mette paura a Courtois con un tiro ravvicinato che il portiere belga deve respingere d'istinto. Commette qualche sbavatura ma nel complesso non demerita. Dal 20' s.t.: Villalibre 5,5 - Non entra del tutto in partita.

Williams 6 - Pochi palloni pericolosi nel primo tempo, fa il suo per impegnare i difensori avversari e guadagna falli per fare salire la squadra. Dal 19' s.t.: Raul Garcia 5 - Da ex Colchonero "sente" fin troppo il derby finendo per lasciare la squadra in 10 in seguito ad un'intemperanza verbale che fa infuriare l'arbitro.

Sancet 5,5 - Nel primo tempo l'Athletic riesce raramente a sviluppare la manovra offensiva nella metà campo avversaria e si trova un po' spaesato. Nella ripresa l'unica fiammata è l'azione confezionata in collaborazione con Morcillo. Dal 28' s.t.: Unai Lopez 5,5 - Poche occasioni per mettersi in evidenza.

REAL MADRID

Courtois 6,5 - L'Athletic costruisce pochissime occasioni da rete degne di nota ma il portierone belga non si lascia mai cogliere di sorpresa.

Odriozola 6,5 - Sfrutta gli spazi concessi dall'Athletic per spingere sulla fascia arrivando spesso al limite dell'area avversaria. Non perde mai la lucidità nemmeno nei minuti finali.

Militão 6 - Marca a vista Inaki Williams rendendogli la vita piuttosto complicata.

Nacho 7 - Il suo gol rocambolesco regala al Real Madrid 20 minuti di primato, vanificati però dalla rimonta dell'Atlético. In difesa non concede nulla, sfoggiando ottime chiusure.

Gutiérrez 6,5 - Parte molto forte e bullizza gli avversari con alcuni dribbling sfacciati, ma con il passare dei minuti perde un po' di mordente. Resta comunque uno degli elementi da tenere d'occhio in questo Real.

Casemiro 6,5 - Si prende carico di interrompere la manovra dei baschi prima che si avvicinino troppo all'area del Real e coglie una clamorosa traversa con un colpo di testa. Inoltre è suo il cross che vale il gol di Nacho.

Modric 7 - Mette la sua classe a servizio della squadra nel contesto di una partita non semplice da sbloccare. Si incarica di trasformare infiniti calci da fermo ma è la sua pressione costante a sfiancare pian piano la difesa dell'Athletic.

Valverde 6 - Nel centrocampo dei Blancos è il meno brillante, tuttavia riesce a dare un buon contributo negli appoggi.

Rodrygo 6,5 - E' dotato di una capacità di accelerazione invidiabile ed un ottimo tempismo negli inserimenti. Nella prima parte di gara è il giocatore che più fa dannare la difesa basca. Dal 33' s.t.: Hazard 6 - Contribuisce a gestire al meglio il pallone in un finale da fiato sospeso.

Benzema 6,5- Gioca piuttosto lontano dalla porta per facilitare la squadra nel recupero dei palloni. Il risultato, però, è che il francese non ha molte occasioni per rendersi pericoloso.

Vinicius 6 - Fa molto movimento tra i reparti per non lasciare che si creino gap nella manovra offensiva del Real. Manca tuttavia il guizzo per lasciare il segno sulla gara. Dal 14' s.t.: Asensio 6,5 - Rispetto al compagno è più incisivo negli ultimi metri e costringe la difesa avversaria a faticare molto per controllarlo.