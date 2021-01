Athletic, Marcelino sfida il Barça: "Vogliamo la Supercoppa, vincerla sarebbe il massimo"

vedi letture

Il tecnico dell'Athletic Bilbao Marcelino si mostra ottimista in vista della finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona: "I giocatori sono in un buon momento, vogliono vincere e daranno tutto per riuscirci. Non so se sia un trofeo minore o meno, però per l'Athletic sarebbe incredibile, sarebbe il massimo. Dobbiamo essere molto precisi contro il Barcellona, soprattutto nelle due aree. Dobbiamo giocare in d'unione di noi stessi, ma sempre tenendo in conto come gioca l'avversario. Non cambieremo la nostra idea di gioco in base al fatto che Messi giochi o meno, ma è indubbio che se gioca sarà un ostacolo per noi".