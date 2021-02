Atletico Madrid-Chelsea 0-1, le pagelle: Giroud, un lampo nel nulla. Suarez mai in partita

Una meraviglia di Olivier Giroud (con tanti ringraziamenti al VAR) decide la sfida d'andata tra Atletico Madrid e Chelsea. Un match avarissimo di emozioni, che ha certificato le difficoltà dei colchoneros e l'ottimo impatto di Thomas Tuchel sulla panchina dei Blues.

ATLETICO MADRID

Oblak 6 - Qualche brivido per alcune palle vaganti in area, sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Impotente sulla splendida rovesciata di Giroud.

Llorente 5,5 - Non proprio a suo agio nella posizione di terzino destro, sbaglia qualche appoggio di troppo ma controlla piuttosto bene le avanzate di Alonso.

Savic 6 - Buona prova dell'ex Fiorentina, a suo agio in una serata non particolarmente complicata (nonostante la sconfitta). Merito anche dell'aiuto dei compagni di squadra.

Felipe 6 - Giroud è un cliente difficile ma il centrale brasiliano fa buona guardia. Non può nulla sul meraviglioso gesto tecnico dell'attaccante avversario.

Hermoso 5 - Hudson-Odoi è il più vivace dei suoi e gli crea parecchi grattacapi. Non si vede quasi mai in proiezione offensiva, è suo il retropassaggio che rende valida la rete di Giroud. (Dall'84' Vitolo s.v.).

Correa 5,5 - Bada più a dare manforte a Llorente che a creare pericoli dalle parti di Mendy. Non è al meglio della condizione e si vede. (Dall'82' Dembélé s.v.).

Saul 5,5 - L'Atletico sembra troppo schiacciato, fa fatica ad alzare il baricentro e a contrastare efficacemente il palleggio dei Blues. (Dall'82' Torreira s.v.).

Koke 5,5 - Prova a dare la scossa e a prendere in mano il centrocampo dei colchoneros, con risultati scarsissimi. La palla non viaggia velocemente, le idee sono poche.

Lemar 6 - Il più pericoloso dei suoi, anche se Mendy non viene mai impegnato. Uno dei pochi a meritare la sufficienza.

Suarez 4,5 - Ci risiamo: torna la Champions, e il Pistolero si nasconde. Mai nel vivo della manovra, non riesce a rendersi utile per i compagni di squadra e a tirare verso la porta di Mendy. Uno dei peggiori.

Joao Felix 5 - Si vede per la prima volta dopo un'ora di gioco, e questo dà il senso della partita molto difensiva giocata dall'Atletico. Pochi spunti, prestazione insufficiente. (Dall'82' Renan Lodi s.v.).

Allenatore: Diego Simeone 5 - Triste, lenta, troppo difensiva. Dalla capolista della Liga ci si aspettava una partita diversa, ma chi aveva visto le ultime uscite dell'Atletico poteva immaginare lo spettacolo desolante che avrebbe offerto stasera. Novantasei minuti in attesa di un avversario tutt'altro che irresistibile, a ritmi lenti e senza mai creare pericoli dalle parti di Mendy. Al ritorno servirà una prestazione diametralmente opposta.

CHELSEA

Mendy 6 - Rischia il patatrac nel primo tempo con un controllo pessimo che quasi regala la palla all'Atletico. Per il resto sempre attento, anche se deve migliorare con i piedi.

Azpilicueta 6,5 - Difende sempre bene usando tutta la sua esperienza. Partita concreta e con pochi fronzoli. Capitano vero.

Christensen 6,5 - Partecipa molto in costruzione e se la cava sempre bene anche in marcatura. Una prestazione convincente senza nessuna sbavatura.

Rudiger 6,5 - Quando c'è da mettere l'elmetto e scendere in battaglia lui non si tira indietro. Tiene bene Suarez e Joao Felix senza andare mai in sofferenze.

M. Alonso6,5 - Spinge sulla sinistra, difende quando deve e con il suo sinistro crea sempre pericoli. Sia con cross interessanti, sia con un tiro dalla distanza che Oblak para a terra.

Kovacic 6,5 - Gioca tanti palloni e lo fa sempre bene. Forse gli manca qualche accelerazione e qualche inserimento offensivo. Disputa comunque una partita di qualità. (dal 75' Ziyech s.v.)

Jorginho 6 - Fa correre bene la palla e non sbaglia quasi nulla. Un giallo ingenuo gli farà saltare il match di ritorno perché già diffidato. Peccato.

Mount 6 - Subito un giallo dopo un minuto che lo condiziona un po'. Partita comunque di volontà e impegno. Il gialo rimediato gli farà saltare il match di ritorno. (dal 75' Kante s.v.)

Hudson-Odoi 6,5 - Si accende a tratti ed è sempre pericoloso. I suoi scatti sono un'ottima arma per Tuchel seppure la difesa dell'Atletico è sempre ben piazzata. Esce perché un po' stanco nel finale. (dall'81' James s.v.)

Giroud 6.5 - Un gran gol in rovesciata. Fino a quel momento era stato deludente ma si è rifatto con gli interessi. Lotta e si sbatte, poi trova il gol da campione che decide la partita. (dall'87 Havertz s.v.)

Werner 6,5 -Grande corsa, un paio di conclusioni e tanto impegno. Si sacrifica e si sbatte per la squadra. Oggi partita importante che potrebbe consacrarlo alla ribalta internazionale. (dall'87 Pulisic s.v.).

Tuchel 6,5 - Ingabbia l'Atletico e con pazienza trova il gol dopo aver dominato il possesso per tutta la partita. Vittoria che vale mezza qualificazione, ora dovrà confermare le ottime cose fatte anche nel match di Londra.