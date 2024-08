Ufficiale Atletico Madrid, esperienza in prestito per Carlos Martin: l'attaccante va all'Alaves

"Il Deportivo Alavés e il Club Atlético de Madrid hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'attaccante Carlos Martín alla squadra alavesiana per la stagione in corso. Il giovane attaccante, formatosi all'Atlético de Madrid, arriva al Vitoria-Gasteiz dopo essersi affermato come uno degli attaccanti più promettenti del calcio nazionale.

Carlos Martín Domínguez (Madrid, 22 aprile 2002) - si legge sul comunicato pubblicato sul sito biancoblu - è un centravanti di 1,80 metri, destro e con una chiara vocazione al gol. L'anno scorso ha segnato ben 15 gol con la maglia del CD Mirandés, squadra con cui ha giocato in prestito nel LALIGA Hypermotion.

In precedenza, nel 22/23, aveva segnato 20 gol con la squadra riserve dell'Atlético de Madrid in 38 partite, essendo il grande artefice della promozione della squadra del materasso in Primera RFEF. Inoltre ha alternato e inserito convocazioni e verbali ufficiali sia in LALIGA con la prima squadra biancorossa che con l'Under 21 spagnola.

Carlos Martín inizia una nuova tappa professionale a Mendizorrotza con la voglia di continuare a crescere e la determinazione di contribuire con il suo enorme potenziale al Glorioso nella prossima stagione. Il calciatore si unirà immediatamente alla dinamica lavorativa con il gruppo guidato da Luis García Plaza".