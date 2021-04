Atletico Madrid, Simeone dopo il KO contro il Bilbao: "Senza testa non vinceremo nulla"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, dopo la sconfitta subita contro l'Athletic Bilbao, ha dichiarato: “In questo finale di campionato l’aspetto mentale sarà fondamentale. L'equilibrio emotivo sarà la chiave per andare più vicini alla vittoria. Il campionato spagnolo solitamente lo vincono Barcellona e Real Madrid, tranne nel 2014 o in un altro anno in cui ci siamo andati vicini. Durante gran parte della stagione abbiamo avuto molti punti di vantaggio, ma abbiamo capito che club come Barcellona e Madrid non sarebbero mai usciti dalla corsa al titolo. Ora c’è anche il Siviglia. Ripeto, chi ha più forza mentale andrà più vicino alla vittoria.”. E sull’esclusione dall’undici iniziale di Lemar, Joao Felix e Suarez: "Lemar si è allenato un giorno, Joao uno e Luis due. La squadra aveva fatto buone prestazioni e i cambi a gara in corso ci avrebbero dato magari le qualità giuste per svoltare la gara.”.