Atletico Madrid, Simeone: "Pareggio equo, migliorati nella ripresa col cambio di sistema"

Dopo otto vittorie consecutive in Liga l'Atletico Madrid viene bloccato sul 2-2 in casa dal Celta Vigo. Questa la disamina a fine partita del tecnico dei colchoneros Diego Simeone: "Nella ripresa siamo migliorati con il cambio di sistema. Abbiamo tenuto di più la palla e pressato più in alto, ma un buon gioco finale da parte loro ha portato a un pareggio equo. Ci hanno segnato parecchi gol dalla partita con lAlavés in poi. Dobbiamo migliorare in un aspetto importante che non è così solido in questo momento. Campionato ancora aperto? Continuiamo il nostro cammino, di partita in partita, iniziando a pensare al Granada. Di Suárez si può dire poco, è sinonimo di obiettivo. Cerchiamo di aiutarlo. I contagi non sono solo nell'Atlético, sono nella società. Ma siamo preparati. I giocatori sanno cogliere le opportunità ".