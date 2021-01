Atletico Madrid, Simeone: "Tutti vogliono giocare, la competizione in squadra è molto alta"

In vista della sfida di questa sera contro il Valencia, il tecnico dell'Atletico Diego Simeone ha dichiarato: "Tutti i giocatori lavorano sodo e vogliono giocare. Come ho detto dopo la partita contro l'Eibar, posso sentire e vedere la loro voglia di giocare. Purtroppo siamo stati eliminati dalla Copa del Rey. Questa competizione ci ha permesso di ruotare gli effettivi per distribuire meglio i minuti di gioco, ma siamo stati eliminai. Adesso giochiamo solo una partita alla settimana e dobbiamo scegliere undici giocatori per iniziare. Quindi la competizione tra i giocatori è molto grande. Sono tutti ottimi giocatori. E' compito dell'allenatore decidere chi giocherà in base alla partita che ci attende".