Atletico Madrid, Suarez in lacrime dopo il trionfo: "Il Barcellona mi ha sottovalutato"

vedi letture

Intervistato da Movistar al termine del match che ha consegnato il titolo all’Atletico Madrid contro il Real Valladolid, Luis Suarez si è presentato in lacrime e ha raccontato il suo ultimo anno, dall’addio al Barcellona al titolo: “Il Barcellona non mi ha valorizzato, mi ha sottovalutato e alla fine ha deciso di cedermi. L’Atletico Madrid mi ha aperto le porte e mi ha dato un’altra possibilità, sarò sempre grato a questo club per la fiducia che ha avuto in me”, ha concluso.