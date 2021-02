Austria, dopo l'eliminazione in Europa League nuovo ko del Salisburgo: sconfitta con lo Sturm Graz

Sconfitta in trasferta per il Red Bull Salisburgo, che prosegue con il periodo di flessione dopo l'eliminazione in Europa League nel doppio confronto con il Villarreal. La squadra Red Bull cade in casa dello Sturm Graz per 2-1, dopo le reti Jager e Ljubic, a cui risponde nel finale Daka. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA: Red Bull Salzburg (Q) 43, Rapid Wien (Q) 40, LASK (Q) 36, Sturm Graz 34, Wolfsberger AC 27, WSG Tirol 25, Hartberg 25, Austria Wien 24, St. Pölten 20, Ried 16, Rheindorf Altach (Q) 15, Admira Wacker Mödling (Q) 13.