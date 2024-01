Ufficiale Avventura in Premier per l'ex Samp Lemina: il PSG lo gira in prestito al Wolverhampton

Dopo la fugace parentesi con la maglia della Sampdoria, Noha Lemina ha fatto ritorno al PSG per passare poi al Wolverhampton. Nuova avventura in Premier League dunque per l'attaccante crescita fra le fila dei parigini. Il 18enne è stato ufficializzato dalla formazione inglese con la formula del prestito secco. Il direttore sportivo Matt Hobbs ha dichiarato:

"Noha è un'ala veloce e diretta. Ha buone capacità tecniche e ha avuto un'ottima formazione calcistica al PSG. È un’opportunità per lui di farsi un’idea di noi e possiamo valutarlo. Migliorerà con Gary come fanno tutti i nostri giocatori, e Gary e il suo staff avranno una reale opportunità di svilupparlo, il che ci darà un’idea di cosa faremo in futuro.

Quando Mario si è unito per la prima volta, suo fratello era stato segnalato dal nostro team di scouting. Mario è motivato, quindi non vuole alcun favore, ma crede davvero in lui e pensa che sia un giocatore della Premier League in divenire, e Noha sosterrà se stesso. Non c'è pressione da parte di nessuno qui, è un'opportunità per guardare un giovane talento entusiasmante, che si adatta al modo in cui giochiamo con il suo ritmo e gli spazi che cerchiamo di sfruttare in campo, quindi si adatta a quello che sta facendo Gary, e noi siamo entusiasta di vedere cosa può fare".