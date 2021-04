Barça-Granada 1-2, sorpasso mancato al comando de LaLiga. Koeman: "Colpo durissimo"

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, commenta l'inaspettato ko casalingo contro il Granada. I catalani ieri sera avevano l'occasione per passare al comando de LaLiga in una sfida sulla carta alla portata. Al gol di Messi nel primo tempo la squadra non è stata capace di chiudere la partita, subendo nella ripresa la clamorosa rimonta firmata Machis e Molina: "È chiaro che è un risultato molto deludente. Subiamo un colpo durissimo, abbiamo perso un'occasione importante per essere padroni del nostro destino. Dobbiamo reagire e analizzare cosa abbiamo sbagliato e preparare bene la partita di domenica. Perché a parer mio la prossima partita sarà cruciale per il finale di stagione". A cinque giornate dalla fine questo è il quadro: Atlético Madrid 73, Real Madrid e Barcellona 71, Siviglia 70.