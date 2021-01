Barcellona, accordo col Getafe per il trasferimento di Carles Alena

vedi letture

Manca solo l'ufficialità ma il Barcellona e il Getafe hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione di Carles Aleñá. 23 anni, il centrocampista in questa stagione ha raccolto la miseria di 170 minuti in tutte le competizioni, spalmati in cinque presenze.