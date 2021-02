Barcellona, Aguero può diventare blaugrana... ma solo se potrà giocare con Messi

Sergio Aguero è pronto a tornare in Liga, per vestire finalmente la maglia del Barcellona: secondo Cadera Ser, il "Kun" ha aperto all'arrivo in Catalogna a patto che l'amico Messi rinnovi il proprio contratto con i blaugrana. Non è un segreto infatti che l'attaccante argentino sogni di riunirsi all'amico anche nel club oltre che con la Seleccion.