Barcellona, discorso di fine stagione per Koeman. Nei prossimi giorni si parlerà di futuro

Ultimo giorno alla Ciutat Esportiva Joan Gamper per il Barcellona. Come riportato dal Mundo Deportivo, Ronald Koeman ha tenuto un discorso alla squadra prima di salutare i giocatori. Nessun saluto definitivo, anche perché le parti in causa devono ancora intraprendere qualsiasi tipo di discorso. Nei prossimi giorni il tecnico verrà convocato dalla dirigenza per poter parlare del proprio futuro.