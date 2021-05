Barcellona, Koeman: "Con l'Atlético non sarà decisiva. Suarez? Strano averlo contro"

Il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida chiave per LaLiga contro l'Atlético Madrid. Il tecnico olandese tuttavia dichiara: "Non credo che il risultato finale sarà decisivo, però sarà molto importante perché mancano poche giornate".

Sul ritorno di Suarez al Camp Nou: "Sarà qualcosa di strano sia per lui che per noi. Siamo professionisti e ognuno fa il massimo per la propria squadra".