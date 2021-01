Barcellona, Koeman: "Messi-PSG? Ognuno dice ciò che vuole. Io potrei volere Neymar"

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Cornellà in Copa del Rey: "La società mi ha detto che non è d'accordo con le due giornate di squalifica inflitte a Messi. Spero che la sanzione venga ridotta, altrimenti dovremo fare a meno di lui per due partite. Lui si è allenato con grande entusiasmo e non ho visto niente di strano in lui. Tutti erano tristi per la sconfitta in Supercoppa ma la strada è quella giusta e Leo è molto coinvolto. Il PSG? Penso che ognuno possa dire ciò che vuole. Se mi chiedono se sono interessato in Neymar e Mbappé, rispondo di sì, e quindi è lo stesso. Non posso commentare queste voci perché non conosco il futuro".