Barcellona, Koeman: "Questo Clasico non sarà decisivo per il titolo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman parla dell'importanza dell'incontro nella corsa al titolo. I catalani sono a un punto dal primo posto, il Real a tre: "Il risultato non sarà decisivo perché restano ancora molte partite da giocare. Però è indubbiamente un momento importante e vincere il Clasico darà una spinta importante per continuare". Su Messi: "Speriamo che sia decisivo per noi. Abbiamo bisogno del miglior Messi ma anche del miglior Barcellona".