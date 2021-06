Barcellona, si rinnova anche la dirigenza. Jordi Cruyff in sede per firmare il nuovo contratto

Continua la campagna di rinnovamento, non solo sul campo, del Barcellona. Come riporta il Mundo Deportivo è arrivato da pochi minuti presso gli uffici del club catalano Jordi Cruyff, figlio della leggenda Johan ed ex calciatore blaugrana. Pronto per lui un nuovo ruolo nell'area tecnica del club ponendo, di fatto, termine alla sua avventura con il club cinese dello Shenzen FC.