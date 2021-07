Barcellona, Tebas non fa sconti per Messi. Il rinnovo deve rispettare i parametri

Niente decisioni su misura. Se il Barcellona vorrà trovare un accordo per il rinnovo di Lionel Messi dovrà rispettare i parametri imposti dal campionato spagnolo. Nelle scorse ore il club ha incontrato Javier Tebas, presidente della Liga: il concetto è stato ribadito più volte, gli azulgrana non potranno effettuare mosse per poter aggirare l'ostacolo. Nelle prossime ore il club catalano cercherà di trovare un'ulteriore mediazione, ma non sarà semplice convincere Tebas. A riportarlo è Sport.