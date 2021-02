Bayern, Flick: "Felice del rientro di Muller. Decisione di Musiala positiva per il calcio tedesco"

vedi letture

Nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Colonia, in programma questo pomeriggio alle 15.30, il tecnico del Bayern Hansi Flick ha accolto con soddisfazione il rientro in gruppo di Thomas Muller, finalmente guarito dal Coronavirus: "Thomas è un giocatore eccezionale - ha dichiarato il tecnico dei bavaresi -. Porta una bella atmosfera in squadra, è molto professionale e molto importante per noi . Siamo contenti che sia tornato".

Flick ha poi commentato la scelta del baby Musiala - in gol nell'andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio - di giocare per la nazionale tedesca: "Mi ha comunicato la sua decisione. È positivo per il calcio tedesco: abbiamo molti talenti e dobbiamo assicurarci che si sviluppino bene".