Bayern, i nuovi acquisti non fanno la differenza. Flick: "Serve tempo visti i nostri alti ritmi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha anche affrontato il tema riguardante l'ultima finestra di mercato, che non sembra essere stata entusiasmante a giudicare dalle prestazioni dei nuovi acquisti, da Marc Roca a Douglas Costa, da Leroy Sané a Bouna Sarr: "Ho spesso spiegato i motivi per cui l'uno o l'altro hanno avuto difficoltà iniziali. La squadra ha una filosofia di gioco audace e gioca ad alta intensità. Ciò richiede un alto livello di prontezza. Sono tutti professionisti, ognuno ha una storia dietro. Per i nuovi giocatori c'è da dire che sono arrivati relativamente tardi, ad ogni modo siamo primi in classifica".