Bayern Monaco, tegola Davies: lesione al legamento della caviglia per il terzino

vedi letture

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Alphonso Davies per tutto il pre campionato. Il terzino infatti ha riportato uno strappo al legamento della caviglia sinistra durante il ritiro con il Canada in vista della Gold Cup e dovrà restare fermo per diverse settimane. Il classe 2000 è già rientrato in Baviera dove l’infortunio sarà trattato in maniera conservativa per scongiurare un intervento che allungherebbe i tempi di recupero.