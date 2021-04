Bayern, Nagelsmann per il dopo-Flick? L'interessato nega: "Non ci sono stati contatti"

Dopo l'annuncio di Hansi Flick, che ha formalizzato la sua richiesta di rescindere il contratto che lo lega al Bayern al termine di questa stagione, in Germania si è aperto il dibattito sulla sua successione. Tra i nomi che vengono fatti con maggiore frequenza c'è sicuramente quello di Julian Nagelsmann, oggi alla guida del Lipsia. Interpellato dai microfoni di Sky Sport sull'argomento, il tedesco ha preferito smorzare le voci che lo riguardano: "Non c'è nulla, non ci sono stati discorsi o offerte. È come se dicessi che domani lascerò Lena Gercke (modella e presentatrice tedesca, ndr): non è possibile, perché non l'ho mai incontrata".