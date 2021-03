Bayern, secondo colpo per la prossima stagione: Richards ha effettuato le visite mediche

Dopo quello già ufficiale di Dayot Upamecano, il Bayern Monaco ha praticamente chiuso un altro acquisto per la prossima stagione. Omar Richards, difensore attualmente in forza al Reading, si trasferirà in Baviera in estate, con un contratto di 4 anni: il 23enne inglese ha superato le visite mediche nel Regno Unito a causa delle restrizioni sui viaggi causate dal coronavirus. L'accordo è stato raggiunto oggi pomeriggio dopo tre mesi di trattative.