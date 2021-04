Belgio, Anderlecht forza quattro sull'Antwerp. Il Genk vince e vede il secondo posto

Si chiude con la netta vittoria dell’Anderlecht sull’Antwerp secondo in classifica la 32^ giornata della Jupiler League belga. Una gara che si decide tutta nella ripresa con gli ospiti che prima falliscono un calcio di rigore e poi vanno a segno quattro volte con Ashimeru, Murillo, El Hadj e infine Verschaeren. Inutile il gol di Le Marchand allo scadere visto che ora l’Antwerp vede accorciarsi la distanza proprio da Anderlecht e Genk. Quest’ultimo vince di misura in trasferta contro un Leuven in piena lotta per l’Europa: un 3-2 che si decide tutto nel finale con l’uno-due firmato da Bongonda e Onuachu dopo l’80°. Nella terza gara vittoria del Waregem, altro club in lotta per l’Europa, sull’Eupen per 2-1.

Leuven-Genk 2-3 (74° Mercier, 92° Henry; 7° Thorstvedt, 81° Bongonda, 83° Onuachu)

Waregem-Eupen 2-1 (59° Pletincks, 82° De Bock; 22° Peeters)

Antwerp-Anderlecht 1-4 (89° Le Marchand; 52° Ashimeru, 62° Murillo, 77° El Hadj, 84° Verschaeren)