Bordeaux, Ben Arfa ai saluti. Non verrà rinnovato il contratto, il giocatore sarà libero dal 1° luglio

Hatem Ben Arfa lascerà il Bordeaux al termine del contratto. Lo riporta Sud Ouest che evidenzia come il contratto, che prevedeva l'opzione di rinnovo per un'altra stagione, era soggetto ad alcuni obiettivi sportivi che non sono stati raggiunti. Tra di essi il piazzamento della squadra nelle prime otto posizioni in classifica. 34 anni, Ben Arfa ha raccolto in questa stagione 25 presenze complessive, segnando 2 reti.