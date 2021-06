Borussia Dortmund, Terzic verso la permanenza come collaboratore del nuovo tecnico Rose

Nonostante l'arrivo, già certo, di Marco Rose sulla panchina del Borussia Dortmund, Edin Terzic, tecnico che ha guidato il club giallonero alla vittoria nella Coppa di Germania e alla qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe rimanere in seno alla società. Stando a quanto riportato da Kicker, infatti, Terzic avrebbe deciso di dire no alle offerte di Werder Brema ed Eintracht Francoforte per rimanere come collaboratore di Rose.