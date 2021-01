Borussia Moenchengladbach, finisce la sospensione di Embolo. Lo svizzero ci sarà col Dortmund

In attesa che si concludano le indagini in merito al party di domenica scorsa nel quale è stato identificato come partecipante Breeel Embolo, attaccante del Borussia Moenchengladbach, per lo svizzero si torna a parlare di calcio giocato. Come riferito dal tecnico del ‘Gladbach Marco Rose l’ex Basilea, dopo aver saltato per motivi disciplinari il match di Bundesliga contro il Werder Brema, sarà nuovamente a disposizione per il derby con l’altro Borussia, quello di Dortmund.