Embolo partecipa ad un party e il B. Moenchengladbach lo esclude dal match contro il Werder

Problemi in casa Borussia Moenchengladbach. Stando a quanto riportato dalla Bild il club tedesco ha escluso dalla lista dei convocati per la gara di Bundesliga contro il Werder Brema Breel Embolo a causa di una festa a cui l’attaccante svizzero avrebbe partecipato domenica sera. Secondo le ricostruzioni della stampa tedesca il giocatore sarebbe stato identificato dalla polizia della città di Essen come uno dei partecipanti ad un party segnalato dai residenti attorno all’abitazione sede della festa per il volume eccessivo della musica.