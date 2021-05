Borussia Monchengladbach, porte aperte a un eventuale permanenza di Lazaro

Nella giornata di ieri il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach, Max Eberl, aveva annunciato che Valentino Lazaro sarebbe tornato all'Inter, titolare del suo cartellino, una volta scaduto il prestito il 30 giugno. Secondo quanto riportato dal Kicker l'austriaco, che in questa stagione ha giocato 27 partite in tutte le competizioni, potrebbe essere preso nuovamente in considerazione dai Fohlen. L'arrivo di Adi Hutter come allenatore e la qualificazione alla Conference League potrebbe indurre il club ad avere la necessità di avere una rosa più ampia. Dall'altra parte l'Inter non sembra contare sull'austriaco, che potrebbe nuovamente fare le valigie.