Ufficiale Bournemouth e Andoni Iraola ancora insieme: il tecnico ha rinnovato fino al 2026

Il Bournemouth ha confermato che Andoni Iraola sarà il tecnico del club fino al 2025/2026. Il contratto dell'allenatore è stato infatti prolungato. Di seguito il comunicato della società inglese: "L'AFC Bournemouth è lieta di annunciare che l'allenatore Andoni Iraola ha firmato un nuovo contratto per prolungare la sua permanenza al Vitality Stadium. I Cherries hanno registrato il punteggio più alto del club in Premier League durante la prima stagione di Iraola al timone. Il suo nuovo contratto lo impegnerà con il club almeno fino alla fine della stagione 2025/26".

Iraola ha commentato così la notizia: "Abbiamo avuto una buona esperienza durante la nostra prima stagione insieme in Premier League e sono felice che entrambe le parti vogliano portare avanti il ​​rapporto. Sono orgoglioso di aver raggiunto il record di punti. Stiamo giocando una competizione difficile, con ottimi avversari. La stagione è iniziata lentamente, ma penso che siamo migliorati molto e stiamo giocando nel modo giusto. Dobbiamo continuare a migliorare la squadra, perché il livello della Premier League è davvero alto, e non vedo l'ora di lavorare con Simon e il resto della squadra durante l'estate per aiutarci a farlo. Vorrei ringraziare i tifosi per tutto nel nostro primo anno insieme. Sono grato che ci abbiano sostenuto anche all'inizio, quando non vincevamo le partite, e che siano stati di grande aiuto ai giocatori per tutto l'anno".