Braga, Carvalhal: "Dubbi sull'arbitraggio. C'è ancora il ritorno, possiamo ribaltare tutto"

vedi letture

L'allenatore del Braga, Carlos Carvalhal, ha commentato, al sito ufficiale dei lusitani, il match perso contro la Roma. Ecco le sue parole: "Abbiamo subito un gol a freddo, abbiamo risposto bene e abbiamo creato diverse opportunità. Lo stesso nella ripresa. Anche in dieci non ci siamo arresi. C'erano due grandi squadre in campo, eccetto l'arbitro che non ha arbitrato bene. C'è ancora una partita da giocare e cercheremo di ribaltare tutto al ritorno".