Ufficiale Kjell Scherpen lascia il Brighton: l'olandese è il nuovo portiere dell'Union Saint-Gilloise

Il portiere olandese Kjell Scherpen, 25 anni, è il nuovo portiere della Royale Union Saint-Gilloise, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Il giocatore lascia così il Brighton a titolo definitivo dopo aver trascorso la scorsa stagione in prestito allo Sturm Graz. Il giovane portiere ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Emmen, prima di essere acquistato dall'Ajax nel 2019. Nell'estate del 2021, si è trasferito al Brighton ma sei mesi dopo è stato ceduto in prestito all'Oostende, club belga in cui ha disputato solo sette partite. Nonostante ciò ha messo in mostra le sue qualità, giocando una grande partita proprio contro l'Union in una sfida pareggiata 1-1.

Adesso per lui comincia una nuova avventura in Belgio .