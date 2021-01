Brighton-Tottenham 1-0, le pagelle: Mac Allister l'uomo in più, male Bale e Son

Brighton-Tottenham 1-0

Marcatori: 17' Trossard.

BRIGHTON

Sanchez 6.5 - La splendida parata in allungo su Vinicius è un autentico capolavoro. Per il resto, viene impegnato di rado.

White 6.5 - Prestazione diligente ed ordinata: la clientela è di quelle scomodissime, eppure regge benissimo.

Dunk 7 - Da buon capitano, guida con leadership la linea difensiva degli ospiti. Molto attento soprattutto nelle letture aree.

Webster 6.5 - Non va mai in difficoltà contro gli uomini d'attacco del Tottenham. Gara solida e attenta.

Veltman 6 - Spesso Gross si allarga sulla destra, limitando in qualche modo il suo raggio d'azione. Dunque, finisce per prediligere la fase difensiva. Aspetto che cura con parsimonia. (Dal 72' Burn s.v.).

Gross 6.5 - Abbina qualità e quantità in mezzo al campo. Dopo pochi minuti di gioco colpisce un palo, per il resto si fa valere in attacco con i suoi inserimenti offensivi.

Bissouma 6 - Fa da schermo davanti alla difesa, coprendo bene la propria zona di competenza. Equilibratore.

Mac Allister 7 - È la mente della squadra: il suo costante movimento sulla trequarti coglie impreparata la difesa del Tottenham, che spesso lo perde dai radar. Azzecca quasi sempre l'ultima giocata.

March 6.5 - Parte un po' in sordina, tanto che le prime iniziative dei Seagulls nascono tutte dalla fascia opposta alla sua. Con il trascorrere dei minuti, però, prende le misure a Sissoko, vincendo nettamente il duello sulla corsia mancina.

Maupay 6 - Lavora bene in sinergia con Trossard, non dando riferimenti ai difensori del Tottenham. Applicazione e grinta al servizio della squadra. (Dal 79' Lallana s.v.).

Trossard 7 - Mina vagante dell'attacco di Potter, decide la gara con una precisa conclusione all'angolino. Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, garantendo tecnica ed imprevedibilità alla manovra dei Seagulls. (Dal 79' Connolly s.v.).

TOTTENHAM

Lloris 6 - Non ha colpe sul gol di Trossard. In definitiva, non deve compiere parate di rilievo.

Sanchez 5.5 - In campo nel momento di maggior sofferenza della squadra. Subisce l'onda d'urto del Brighton e viene sostituito da Mourinho all'intervallo. (Dal 46' Vinicius 6 - Indiscutibile l'impegno con cui entra in campo. Solo una parata pazzesca di Sanchez gli nega il gol).

Alderweireld 6.5 - Rispetto ai compagni di reparto, tiene la barra dritta nei momenti di massima pressione avversaria. Provvidenziale nel primo tempo con un ripiego difensivo che impedisce a Maupay di concludere a rete da pochi passi.

Rodon 5.5 - Non copre a dovere le spalle a Davies. Fatica a leggere i movimenti di Maupay e Trossard.

Sissoko 5 - Impreciso in fase offensiva, distratto in difesa. Serata no per il francese, che non riesce mai ad imporsi sulla corsia destra.

Højbjerg 5.5 - L'intensità del Brighton non agevola il suo lavoro a centrocampo. Troppo lento e macchinoso.

Ndombele 6.5 - L'ultimo a mollare: cerca di stare dietro a tutti i centrocampisti avversari, rendendosi protagonista di importanti ripieghi difensivi. (Dal 74' Lamela s.v.).

Davies 5 - Prestazione insufficiente per l'esterno gallese, che sulla sinistra soffre sin dai primi minuti l'asse Veltman-Gross. In occasione del primo gol del Brighton perde la marcatura di Trossard.

Bale 5 - Troppo poco per un giocatore dalle sua immense doti. Si accende ad intermittenza senza mai dare continuità alla propria prestazione. A tratti indolente. (Dal 61' Lucas Moura 5.5 - Non lascia impronte tangibili del suo ingresso in campo).

Bergwijn 5 - Il piano tattico di Potter lo argina perfettamente. Il Brighton difende basso, togliendo campo agli Spurs, e l'ala olandese non può sprigionare le sue doti velocistiche: scacco matto.

Son 5 - Un fantasma nella manovra del Tottenham. In rarissime circostanze prova a caricarsi la squadra sulle spalle e inventare qualche giocata in attacco. Fallisce da centravanti, ruolo che probabilmente non gli si addice.