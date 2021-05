Bufera su Hazard. As duro col belga: "Il rinnovamento del Real parta dalla sua cessione"

"Il rinnovamento del Real Madrid deve iniziare dalla cessione immediata di Hazard. Ciao ciao Eden". Così il capo redattore di As Tomás Roncero si esprime dopo l'eliminazione della squadra spagnola dalla Champions League per mano del Chelsea usando il belga, al centro delle polemiche per le risate con gli ex compagni, come simbolo di ciò che non va nel Real: "Hazard personifica il fallimento del Real. Il belga non ha fatto nulla negli 88 esasperanti minuti in cui è rimasto in campo. Questo ragazzo non ha capito cosa sia il Real Madrid".