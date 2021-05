Bundesliga a 90' dalla fine. Lotta salvezza, tre contendenti e solo una si salva

Tiratissima la volata per evitare la retrocessione in Zweite Bundesliga. A due giornate dalla fine c'è solo un verdetto, quello della discesa dello Schalke dopo 30 anni. Tre squadre coinvolte, si decide tutto nei prossimi 90'. Da segnalare il cambio di panchina del Werder Brema, che prova la mossa disperata dopo il ko contro l'Augsburg. Al capezzale degli anseatici è tornato Thomas Schaaf, una vita da calciatore col Werder e 14 anni da tecnico della prima squadra, con la quale ha vinto un campionato e tre coppe di Germania. Per i biancoverdi sfida tutt'altro che semplice contro il Borussia Monchengladbach, ancora in corsa per un posto in Conference League. Stesso obiettivo dello Stoccarda, prossimo avversario dell'Arminia Bielefeld. Sulla carta va meglio al Colonia, contro lo Schalke che però nell'ultimo turno ha clamorosamente battuto l'Eintracht Francoforte, estromettendolo dalla Champions League.Retrocede direttamente la penultima in classifica, mentre la terzultima spareggerà contro la terza classificata della Zweite Bundesliga, che sarà una fra Bochum, Holstein Kiel e Greuther Fürth. Si salva infine la quartultima.

Questo lo scenario attuale delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere:

Arminia Bielefeld 32

Werder Brema 31

Colonia 30

Ultima giornata

Werder Brema-Borussia Monchengladbach

Colonia-Schalke

Stoccarda-Arminia Bielefeld

In caso di arrivo a pari punti la prima discriminante è quella della differenza reti, che allo stato attuale è la seguente:

Werder Brema -19

Colonia -27

Arminia Bielefeld -28