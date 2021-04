Bundesliga, Haaland non segna ma fa segnare: il BVB batte per 3-2 lo Stoccarda

Gol e spettacolo nel match tra Stoccarda e Borussia Dortmund, conclusosi con l'affermazione dei gialloneri per 3-2. Stoccarda avanti al 17' con Kalajdzic, poi Bellingham e Reus hanno ribaltato il match per il Dortmund. Al 78' Didavi ha rimesso il match in parità, mentre all'80' Knauff ha siglato il definitivo 3-2 su assist di Haaland, stavolta non in gol ma comunque decisivo. Di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica aggiornata:

Arminia-Bielefeld 1-0

Bayern Monaco-Union Berlino 1-1

Werder Brema-Lipsia 1-4

Eintracht Francoforte-Wolfsburf 4-3

Hertha Berlino-Borussia Moenchengladbach 2-2

Stoccarda-Borussia Dortmund 2-3

Domani, ore 15.30

Schalke04-Augsburg

Domani, ore 18.00

Colonia-Mainz

La classifica

Bayern Monaco 65*

Lipsia 60*

Wolfsburg 54*

Eintracht Francoforte 53*

Borussia Dortmund 46*

Bayer Leverkusen 43

Union Berlino 40*

Borussia Moenchengladbach 40*

Stoccarda 39*

Friburgo 37*

Augsburg 32

Hoffenheim 30

Werder Brema 30*

Hertha Berlino 26*

Arminia Bielefeld 26*

Mainz 25

Colonia 23

Schalke04 10

* = Una partita in più