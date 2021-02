C'è un caso Bale al Tottenham? Mourinho: "Non è al 100%, ha preferito restare a Londra"

Il ritorno di Gareth Bale al Tottenham aveva fatto sperare in una rinascita dell'esterno gallese dopo le ultime due complicate stagioni al Real Madrid. Ma il giocatore non sta rendendo al meglio anche a causa di alcuni problemi fisici che continuano ad assillarlo, come ha spiegato José Mourinho a chi gli chiedeva lumi sulla sua assenza nella squadra che ieri ha giocato a Liverpool: "Lunedì non si è allenato e martedì si è allenato con la squadra, ma mi è stato comunicato che preferiva restare a Londra per lavorare con i fisioterapisti. Vuole rinforzare la zona in cui aveva avvertito dei fastidi. Voglio essere molto chiaro: il suo non è un infortunio grave ma ancora non si sente al cento per cento, è a disagio".