Ufficiale Cambio di casacca per Rafael: l'ex portiere del Napoli passa in prestito al Gremio

vedi letture

Cambio di squadra per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Rafael Cabral Barbosa, portiere brasiliano di 33 anni, lascia il Cruzeiro e si trasferisce in prestito al Gremio fino al termine della stagione.

Rafael era arrivato in Italia nell'estate del 2013 e ha vestito le maglie di Napoli e Sampdoria. Nel 2019 ha lasciato la Serie A per trasferirsi in Inghilterra, dove ha giocato con il Reading per tre stagioni prima di tornare a casa.