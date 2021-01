Campos cerca un nuovo progetto ma snobba l'Italia: "Mi piacerebbe misurarmi con la Premier"

vedi letture

"Sono ambizioso, sto riflettendo molto. Non so cosa mi riserverà il futuro ma, con la mia ambizione e la mia capacità di lavorare, spero che sia un grande progetto, che mi dia la possibilità di vincere titoli. Mi sono divertito molto a Monaco e Lille, ma forse è ora di una esperienza diversa". Sono le parole di Luis Campos al podcast The Transfer Window. Campos è attualmente libero dopo la burrascosa fine dell'avventura con il Lille: "Il mio obiettivo numero 1 è vincere. A Monaco non ho vinto regolarmente, come avevo fatto prima a Madrid, ma ho portato a termine il mio progetto. È stata comunque una vittoria, ma avevo bisogno di dimostrare a tutti che potevo essere competitivo anche altrove e ci sono riuscito. Forse ora è il momento di cambiare stile, ho bisogno di vincere. Credo e spero che nei prossimi mesi ci saranno cose buone nella mia vita professionale". Magari la Premier, magari di nuovo con José Mourinho: "Mi piace lo stile di gioco in Inghilterra, la velocità, le transizioni rapide. Mi piace la complessità delle partite, ci sono i migliori giocatori. Se un progetto importante si presentasse in Inghilterra, sarei felicissimo di portare la mia metodologia, la mia filosofia e la mia capacità di lavorare. Tornare con Mourinho? Non è un'ossessione: se succederà di nuovo, accadrà naturalmente".